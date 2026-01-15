В Узгене закроют кафе без парковок

В Узгене планируется закрытие кафе и других заведений общепита, не имеющих собственных парковочных мест. Об этом сообщил мэр города Элдос Таев на встрече с местными жителями.

По его словам, каждое заведение общественного питания в городе должно быть обеспечено парковкой для посетителей. Их отсутствие создает неудобства для горожан и усугубляет транспортную ситуацию.

Глава города подчеркнул, что требования будут одинаковыми для всех предпринимателей, а меры направлены на упорядочение городской инфраструктуры и повышение комфорта жителей.