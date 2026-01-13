В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях

Кабинет министров признал утратившими силу отдельные решения правительства в сфере аудиторской деятельности. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, отменены постановление правительства от 17 ноября 2015 года № 776 «О требованиях к проведению обязательного аудита в открытых компаниях», а также принятое к нему постановление от 18 августа 2017 года № 503, которым вносились изменения в указанные требования.

Решение принято в соответствии с законами «Об аудиторской деятельности» и «О Кабинете министров Кыргызской Республики».

Постановление вступает в силу через семь дней.