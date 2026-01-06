Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что главной задачей для Содружества в 2026 году, который станет юбилейным для организации, является обеспечение дальнейшего развития разностороннего сотрудничества между странами-участницами.

Фото из архива. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев

По его словам, среди ключевых проектов на предстоящий период — реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий для создания интегрированной системы, которая сократит издержки и повысит транзитный потенциал государств Содружества. Также ведется работа над стратегией развития топливно-энергетического комплекса до 2035-го с перспективой до 2050 года.

Сергей Лебедев подчеркнул цель вывести внешнеэкономическое взаимодействие на новый уровень и превратить СНГ в эффективную площадку для диалога с такими объединениями, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ОЭС.

Содружество Независимых Государств — международная организация, объединяющая некоторые страны, ранее входившие в состав СССР. 8 декабря 1991-го подписано соглашение о создании СНГ.