Кыргызстан официально вышел из межправсовета по нефти и газу

Кабмин утвердил протокол о ликвидации межправительственного совета по нефти и газу, подписанный 28 сентября 2012 года в Ялте. Соответствующее постановление принято в рамках выполнения внутригосударственных процедур.

Документ утвержден в соответствии с Законом «О международных договорах» и конституционным Законом «О кабинете министров».

Согласно постановлению, Министерству иностранных дел поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о том, что Кыргызская Республика завершила все необходимые государственные внутренние процедуры для вступления протокола в силу.

В кабмине отметили, что решение носит процедурный характер и направлено на приведение международно-правовых обязательств страны в актуальное состояние.

Постановление вступает в силу через 10 дней.