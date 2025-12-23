Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные дела

Ни одного законопослушного гражданина не должны привлекать к ответственности без законных оснований. Об этом заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Выступая перед сотрудниками госкомитета и других правоохранительных органов, он призвал быть справедливыми и строго соблюдать законность при выполнении служебных обязанностей.

«Не фабрикуйте преступления, не ломайте судьбы людей. Если из ста хотя бы одного привлекут незаконно, вся наша работа будет перечеркнута. Лучше не делать ничего, чем показывать результаты ценой судьбы невиновного человека», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Заявление прозвучало сегодня на церемонии открытия центра отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес» в селе Таш-Мойнок Аламединского района Чуйской области.