Власть

В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош

Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству сегодня на заседании рассмотрел ряд международных соглашений в сфере транспортной инфраструктуры.

В частности, рассмотрены проекты соглашения о финансировании, кредитного договора и договора о предоставлении гранта по проекту «Улучшение дорог Оша». Проект предусматривает строительство двух эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 километра и реализуется между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития.

Также комитет рассмотрел проект обменных нот между кабинетом министров и правительством Японии, а также проект грантового соглашения между кабмином и Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Документы касаются реализации проекта «Реконструкция моста через реку Нарын на автодороге Бишкек — Ош» для улучшения связанности с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.

Информацию по проектам представил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По информации докладчика, проект «Улучшение дорог Оша» предполагает строительство двух эстакадных мостов, путепровода через улицы Масалиева и Ленина, моста через реку Ак-Бууру, а также расширение улиц до четырех-шести полос с разделением. Общая сумма проекта составляет $19,31 миллиона. Из них кредит — $14,15 миллиона, $1,24 миллиона — на 15 лет. Льготный период — пять лет, процентная ставка — 1,2 процента.

Бекназар Базаралиев отметил, что проектом предусматривается строительство современного моста протяженностью 210 метров через реку Нарын для существенного улучшения транспортного сообщения и обеспечения бесперебойного движения на трассе Бишкек — Ош. Строительство моста будет осуществляться в Токтогульском районе Джалал-Абадской области на 315-м километре автодороги.

Правительство Японии выделяет грант в размере $20,4 миллиона. Проект предусматривает софинансирование со стороны кабинета министров из республиканского бюджета на $113,2 тысячи.
