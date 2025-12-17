13:27
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть

Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»

Во всех областях Кыргызстана планируют открыть президентские лицеи «Акылман». Об этом заявил президент Садыр Жапаров.

Глава государства сообщил, что первый лицей работает в Иссык-Кульской области. Другие строят в Таласской и Джалал-Абадской областях.

По словам президента, выпускников лицеев «Акылман» будут включать в кадровый резерв без экзаменов.

«В этих лицеях мы будем воспитывать кадры республиканского уровня», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент отметил, что создание сети лицеев направлено на формирование высококвалифицированных специалистов и развитие системы подготовки будущих управленческих и профессиональных кадров страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354946/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от нового посла Японии в Кыргызстане
Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области
На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование
Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
В столице Кыргызстана начался саммит ОДКБ
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:09
Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день