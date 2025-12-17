08:42
Власть

Сегодня состоятся первая сессия нового состава Жогорку Кенеша и выборы торага

Сегодня в Кыргызстане состоится первая сессия нового состава Жогорку Кенеша. Она пройдет при участии президента страны Садыра Жапарова.

Первое заседание начнется с исполнения Государственного гимна Кыргызской Республики. Согласно регламенту, затем вновь избранные депутаты восьмого созыва принесут присягу.

Первое заседание парламента нового созыва откроет старейший по возрасту избранник народа, который будет выполнять функции председательствующего до избрания торага. Очевидно, что сегодня сессию откроет Гулай Машрапова, которой 9 октября исполнилось 69 лет. Она, напомним, избрана в округе № 7.

Затем будет сформирована счетная комиссия для избрания торага ЖК.

Спикером Жогорку Кенеша снова будет Нурланбек Тургунбек уулу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он также добавил, что сформировано уже пять депутатских групп.

«Практически все вошли в те или иные депутатские группы. Я тоже решил войти, потому что так легче решать проблемы или вопросы избирателей... Конечно, одному находиться комфортно и свободно, но решать проблемы в разы сложнее, а по некоторым вопросам практически невозможно. К группе депутатов легче прислушиваются руководители госорганов и органов местного самоуправления, на них легче воздействовать, естественно, законным способом. Речь идет о продвижении интересов избирателей. Поэтому я вошел в депутатскую группу. А еще я учел тот факт, что в этой группе будут депутаты с мощными полномочиями. Об этом вы, наверное, завтра узнаете», — рассказал Дастан Бекешев.
https://24.kg/vlast/354869/
