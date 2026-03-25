19:03
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Власть

В Кыргызстане создадут промзоны: как будут работать новые площадки

Проект закона «О промышленных зонах» вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает создание специальных территорий для размещения производств, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Согласно законопроекту, решение о создании промзоны будет приниматься кабинетом министров на основе предложения инициатора и заключения координационного совета. В предложении должны быть обоснованы целесообразность проекта, указаны характеристики территории, потребность в инфраструктуре, источники финансирования и потенциальные резиденты.

Промзоны могут размещаться как в границах населенных пунктов, так и вне их. При этом земельные участки должны быть свободны от обременений, не находиться в судебных спорах и иметь доступ к транспортной инфраструктуре. Также обязательным условием является наличие подключения к электроэнергии, воде, канализации и интернету.

Резидентами промзон смогут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Кыргызстане, включая иностранные компании. Для получения статуса необходимо подать заявление в дирекцию, предоставить бизнес-план, сведения об инвестициях и подтверждение наличия финансовых ресурсов.

Дирекция промзоны принимает решение о присвоении статуса резидента и заключает с ним соглашение. В нем закрепляются виды деятельности, обязательства по созданию рабочих мест, объем инвестиций и условия использования инфраструктуры.

Земельные участки в пределах промзоны будут предоставляться резидентам на праве временного пользования — от 1 года до 49 лет без передачи в частную собственность. При этом запрещается передавать участки в субаренду до завершения строительства объектов.

Резиденты обязаны использовать землю строго по назначению, соблюдать сроки строительства и внедрять экологически безопасные технологии. В случае неиспользования участка или нарушения условий соглашения право пользования может быть прекращено без компенсации затрат.

Финансирование создания промзон будет осуществляться за счет бюджетных средств, инвестиций резидентов и механизмов государственно-частного партнерства. Государство обеспечивает подведение инфраструктуры до границ промзоны, тогда как внутренние объекты создаются за счет инвесторов.

Управление промзоной возлагается на дирекцию, которая отвечает за развитие инфраструктуры, привлечение инвесторов, подключение к инженерным сетям, ведение реестра резидентов и взаимодействие с госорганами.

Законопроект также предусматривает меры государственной поддержки, включая информационную и консультационную помощь, возможность предоставления субсидий и налоговых льгот.

В случае принятия закон вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367437/
просмотров: 205
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
25 марта, среда
19:03
Вопросы региональной повестки обсудили главы МИД Кыргызстана и Узбекистана Вопросы региональной повестки обсудили главы МИД Кыргыз...
18:40
18:33
Обещала помочь за $26 тысяч. Задержана секретарь Чуйского облсуда
18:24
Реконструкция спустя четверть века. Что изменится на Сулайман-Тоо?
18:21
ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»