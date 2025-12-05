В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипсокартона

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия завода по выпуску гипсокартона в селе Достук Сузакского района.

Глава кабинета министров отметил, что одним из стратегических направлений страны является индустриализация, подчеркнув, что ежегодно по республике вводится в эксплуатацию более 100 предприятий.

«По итогам 10 месяцев текущего года объем промышленного производства превысил 595 миллиардов сомов, показав рост на 9,8 процента, при этом доля строительных материалов составила 8,4 процента. Промышленный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, что оказывает влияние на общие макроэкономические показатели. По предварительной оценке, объем внутреннего валового продукта составил 1,4 триллиона сомов, что на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Динамичное развитие строительного сектора в республике обусловливает рост спроса на строительные материалы и приводит к необходимости увеличения производства для дальнейшего устойчивого роста отрасли.

В таких условиях открытие нового предприятия приобретает стратегическое значение», — сказал он, добавив, что на сегодняшний день зависимость рынка от импорта гипсовой продукции остается высокой, только за 9 месяцев 2025 года объем ее импорта достиг 8,5 миллиона квадратных метров.

Фото пресс-службы АП КР. Новый завод в Джалал-Абаде

По словам Адылбека Касымалиева, ввод завода в эксплуатацию позволит сократить импортозависимость, обеспечив строительный сектор качественными отечественными материалами и создать дополнительные рабочие места в регионе.

Проекная мощность завода — производство гипсового порошка мощностью 60 тысяч тонн в год и производство гипсокартонных листов мощностью 10 миллионов квадратных метров в год. Предприятие создало 80 рабочих мест. В проект инвестировано $11,7 миллиона.