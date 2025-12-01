12:49
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 лет, самому молодому — 25

Согласно предварительному списку из 90 кандидатов, прошедших в парламент Кыргызстана, самым возрастным депутатом станет Гулай Машрапова. 

Она родилась 10 октября 1956 года, ей 69 лет. Место рождения: село Большевик Кара-Суйского района Ошской области.

Заявление в ЦИК КР она подавала в качестве пенсионера, ранее работала заведующей Кара-Суйским районным отделом образования.

Согласно пункту 2 статьи 8 регламента Жогорку Кенеша, первое заседание парламента открывает самый старший по возрасту избранный депутат, который выполняет функции председательствующего до избрания председателя. 

Самый молодой из депутатов – Бекмырза Чолпонбай уулу. Дата рождения 17 июля 2000 года, ему 25 лет. Последнее место работы – специалист Генеральной прокуратуры КР.

В Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Всего в списке избирателей были 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В нашей республике были открыты 2 тысячи 492 избирательных участка.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
