Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги

Женщины, победившие на выборах в Жогорку Кенеш. Предварительные итоги.
Округ № 1
Камила Талиева 3 тысяч 58 голосов (11,66 процента)
Округ № 2
Бурун Аманова — 2 тысяч 647 голосов (9,72 процента)
Округ № 3
Махабат Мавлянова 1 тысяч 605 голосов (9,45 процента)
Округ № 4
Нилуфар Алимжанова 599 голосов (7,60 процента)
Округ № 5
Айгуль Ахмедова 3 тысячи 293 голосов (10,29 процента)
Округ № 6
Айжан тогузакова 2 тысячи 48 голосов (6,33 процента)
Округ № 7
Гулай Машрапова 1 тысяча 648 голосов (6,74 процента)
Округ № 8
Жылдызкан Джолдошева 1 тысяча 894 голосов 6,13 (процента)
Округ № 9
Гульнарахан Эркинбаева 774 голосов (3,27 процента)
Округ № 10
Гульнара Баатырова 1 тысяча 911 голосов (5,99 процента
Округ № 11
Венера Салямова 2 тысячи 851 голосов (11,61 процента)
Округ № 12
Жылдыз Курманалиева 1 тысячи 966 голосов (4,34 процента)
Округ № 13
Айгуль Карабекова 8 тысяч 655 голосов (13,08 процента)
Округ № 14
Гулшаркан Култаева 5 тысяч 654 голосов (12,17 процента)
Округ № 15
Айсаракан Абдибаева 3 тысячи 37 голосов 5,34 (процента)
Округ № 16
Медина Кайрылбекова 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента)
Округ № 17
Чолпон Эсенаманова 3 тысячи 868 голосов (9,55 процента)
Округ № 18
Гулжан Сатиева 4 тысяч 834 голосов (10,98 процента)
Округ № 19
Рыскуль Акимжанова 1 тысяча 077 голосов (3,04 процента)
Округ № 20
Гулмира Асекова — 420 голосов (4,15 процента)
Округ № 21
Жылдыз Садырбаева — 1 тысяча 267 голосов (5,44 процента)
Округ № 22
Гуля Кожокулова — 843 голоса (2,96 процента)
Округ № 23
Эльвира сурабалдиева — 7 тысяч 511 голосов (26,36 процента)
Округ № 24
Гульнара Акимбаева — 1 тысяча 950 голосов (9,56 процента)
Округ № 25
Эркеайым Сейитказиева — 2 тысячи 120 голосов (7,2 процента)
Округ № 26
Джамиля Исаева — 2 тысячи 879 голосов (12,72 процента)
Округ № 27
Гулкан Молдобекова — 4 тысячи 349 голосов (9,91 процента)
Округ № 28
Рахат Жунушбаева — 2 тысячи 708 голосов (11,74 процента)
Округ № 29
Гулсункан Жунушалиева — 2 тысячи 367 голосов (11,67 процента)
Округ № 30
Жылдыз Таалайбек кызы — 2 тысячи 362 голоса (12,89 процента)