Власть
Сюжет: Выборы-2025

Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги

Женщины, победившие на выборах в Жогорку Кенеш. Предварительные итоги.

Округ № 1

Камила Талиева 3 тысяч 58 голосов (11,66 процента)

Округ № 2

Бурун Аманова — 2 тысяч 647 голосов (9,72 процента)

Округ № 3

Махабат Мавлянова 1 тысяч 605 голосов (9,45 процента)

Округ № 4

Нилуфар Алимжанова 599 голосов (7,60 процента)

Округ № 5

Айгуль Ахмедова 3 тысячи 293 голосов (10,29 процента)

Округ № 6

Айжан тогузакова 2 тысячи 48 голосов (6,33 процента)

Округ № 7

Гулай Машрапова 1 тысяча 648 голосов (6,74 процента)

Округ № 8

Жылдызкан Джолдошева 1 тысяча 894 голосов 6,13 (процента)

Округ № 9

Гульнарахан Эркинбаева 774 голосов (3,27 процента)

Округ № 10

Гульнара Баатырова 1 тысяча 911 голосов (5,99 процента

Округ № 11

Венера Салямова 2 тысячи 851 голосов (11,61 процента)

Округ № 12

Жылдыз Курманалиева 1 тысячи 966 голосов (4,34 процента)

Округ № 13

Айгуль Карабекова 8 тысяч 655 голосов (13,08 процента)

Округ № 14

Гулшаркан Култаева 5 тысяч 654 голосов (12,17 процента)

Округ № 15

Айсаракан Абдибаева 3 тысячи 37 голосов 5,34 (процента)

Округ № 16

Медина Кайрылбекова 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента)

Округ № 17

Чолпон Эсенаманова 3 тысячи 868 голосов (9,55 процента)

Округ № 18

Гулжан Сатиева 4 тысяч 834 голосов (10,98 процента)

Округ № 19

Рыскуль Акимжанова 1 тысяча 077 голосов (3,04 процента)

Округ № 20

Гулмира Асекова — 420 голосов (4,15 процента)

Округ № 21

Жылдыз Садырбаева — 1 тысяча 267 голосов (5,44 процента)

Округ № 22

Гуля Кожокулова — 843 голоса (2,96 процента)

Округ № 23

Эльвира сурабалдиева — 7 тысяч 511 голосов (26,36 процента)

Округ № 24

Гульнара Акимбаева — 1 тысяча 950 голосов (9,56 процента)

Округ № 25

Эркеайым Сейитказиева — 2 тысячи 120 голосов (7,2 процента)

Округ № 26

Джамиля Исаева — 2 тысячи 879 голосов (12,72 процента)

Округ № 27

Гулкан Молдобекова — 4 тысячи 349 голосов (9,91 процента)

Округ № 28

Рахат Жунушбаева — 2 тысячи 708 голосов (11,74 процента)

Округ № 29

Гулсункан Жунушалиева — 2 тысячи 367 голосов (11,67 процента)

Округ № 30

Жылдыз Таалайбек кызы — 2 тысячи 362 голоса (12,89 процента)
