Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР

Президент Садыр Жапаров подписал указ, направленный на развитие института уполномоченных по предотвращению коррупции в государственных органах. Документ принят в рамках реализации госстратегии по борьбе с коррупцией на 2025-2030 годы и указа, который определил Генеральную прокуратуру ответственным органом за профилактику коррупции.

Согласно указу, министерства и административные ведомства должны создать должность уполномоченного по предотвращению коррупции там, где ее еще нет. С 1 января 2026-го все штатные единицы этих специалистов вместе с предусмотренным финансированием перейдут в ведение Генпрокуратуры.

Государственным органам поручено обеспечить для уполномоченных рабочие места, технику и доступ к документам и информационным системам.

Генеральному прокурору предоставлено право утвердить положение об их статусе, порядке назначения, функциях и взаимодействии с госорганами. Главному надзорному органу поручено в двухмесячный срок подготовить необходимые нормативные акты, а кабинет министров должен привести свои решения в соответствие с новым указом.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.

Указ вступит в силу через десять дней.