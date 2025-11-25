17:59
В Намибии на местных выборах снова баллотируется политик по имени Адольф Гитлер

В Намибии на местных выборах снова баллотируется политик по имени Адольф Гитлер. Об этом сообщает Bild.

Намибийский 59-летний политик Адольф Гитлер Уунона руководит округом Омпудья с 2004 года. В 2020 году его переизбрали с результатом почти 85 процентов.

Сам Адольф Гитлер заявил, что в этом году снова будет участвовать в местных выборах, которые пройдут 26 ноября. По мнению экспертов, он сможет успешно переизбраться на пост.

Несколько лет назад он подтвердил, что его назвали в честь нацистского диктатора Адольфа Гитлера. При этом объяснил, что его отец якобы не понимал, «что отстаивал Гитлер».

По его словам, в детстве считал это совершенно нормальным именем и добавил, что не имеет ничего общего с нацистами, а на публике использует только имя Адольф.
