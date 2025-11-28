17:37
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Власть

Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии

Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии. По данным Euronews, в округе Омпунджа он победил с большим отрывом.

СМИ
Фото СМИ. Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии

Политик, чье полное имя Адольф Гитлер Уунона, является членом правящей партии и занимает пост регионального советника с 2004 года. На последних выборах в 2020 году он получил 85 процентов голосов. Намибийский 59-летний политик руководит округом Омпудья с 2004 года.

Политик неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. Он отмечал, что его отец, давший ему это имя, не понимал, что «олицетворял Адольф Гитлер».

С 1884 по 1915 год Намибия была колонией Германии под названием Германская Юго-Западная Африка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352586/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
В Намибии на местных выборах снова баллотируется политик по имени Адольф Гитлер
ФСБ рассекретила показания камердинера Адольфа Гитлера о его самоубийстве
Гитлер и Ленин стали соперниками на выборах в Перу
Оюндан чыккан от. КТРКнын дикторунун кечеге кийген кийими боюнча текшерүү жүрөт
Аргентинада жашаган немец өзүн Гитлер деп жар салды
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
17:35
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать» Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предло...
17:12
Водители автобусов Бишкека просят поднять им зарплату
16:58
Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве
16:50
Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии
16:38
Масштабный пожар в Гонконге потушили, число жертв достигло 128