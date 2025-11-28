Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии. По данным Euronews, в округе Омпунджа он победил с большим отрывом.

Фото СМИ. Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии

Политик, чье полное имя Адольф Гитлер Уунона, является членом правящей партии и занимает пост регионального советника с 2004 года. На последних выборах в 2020 году он получил 85 процентов голосов. Намибийский 59-летний политик руководит округом Омпудья с 2004 года.

Политик неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. Он отмечал, что его отец, давший ему это имя, не понимал, что «олицетворял Адольф Гитлер».

С 1884 по 1915 год Намибия была колонией Германии под названием Германская Юго-Западная Африка.