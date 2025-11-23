13:02
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя США по Украине

Американский президент Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине. По данным газеты The Guardian, им стал Дэн Дрисколл.

Reuters
Фото Reuters. Министра армии США Дэна Дрисколла назначили новым спецпредставителем по вопросам Украины

Уточняется, что министра армии США Дэна Дрисколла назначили новым спецпредставителем по вопросам Украины.

Однако официально это назначение пока не подтверждено.

Дэн Дрисколл — одноклассник и друг вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса. Занимает должность министра армии страны с 25 февраля 2025 года. Служил в американской армии в качестве командира взвода кавалерийских разведчиков. До назначения в администрацию президента работал в инвестиционной фирме.

Ранее сообщалось, что спецпосланник лидера Штатов по Украине Кит Келлог покинет администрацию Дональда Трампа в январе 2026-го, когда истечет срок его полномочий.  
