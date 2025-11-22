Мирный план США по ситуации в Украине: Зеленский выступил с обращением к народу

Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины после того, как США передали ему мирный план по урегулированию конфликта.

Фото скриншота с видеозаписи. Владимир Зеленский выступил с обращением к народу

Главное из заявлений главы страны:

Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски.

Следующая неделя будет непростой. Будет много давления, политического, информационного, чтобы поссорить нас.

Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл может не выдержать.

Мы не предали Украину в феврале 2022 года, мы не сделаем этого сейчас.

Нужно собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.

Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим поводов сказать, что это Украина не хочет мира.

Национальный украинский интерес должен быть учтен.

Я точно знаю, что в этот действительно один из самых трудных моментов нашей истории, я не один. Что украинцы верят в свое государство, что мы едины.

Ранее мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Накануне лидер США Дональд Трамп заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Он призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны России и Украины.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он должен будет это одобрить», — сказал Дональд Трамп в Белом доме.