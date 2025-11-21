Реакция Зеленского на новый мирный план США: не будем делать резких заявлений

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией во главе с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом, заявил, что стороны продолжат работу над пунктами нового американского мирного плана, а пока Украина не будет делать резких заявлений о проекте документа.

По его словам, он объяснил американской делегации, что для Украины принципиально важно. Украине нужно такое мирное соглашение, которое не подрывало бы суверенитет страны и не создавало предпосылки для нового конфликта с РФ.

«Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — сказал он и добавил, что в ближайшее время рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее был обнародован новый мирный план, подготовленный Вашингтоном. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.