Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети

Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Его публикуют как политики, так и блогеры, а также мировые СМИ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, 28 пунктов нового мирного плана. В частности, в проекте прописано, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление Украины.

Документ разделен на несколько основных блоков.

Безопасность и политический статус Украины

  • Подтверждение суверенитета Украины.
  • Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
  • Численность ВСУ ограничивается.
  • Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы

  • Крым, Донецк и Луганск признаются российскими.
  • В Херсонской и Запорожской областях фронт «заморожен» на линии столкновения.
  • Из части Донецкой области, которую сейчас контролирует Киев, выводятся украинские войска, эта территория получает международное признание как российская и объявляется демилитизированной зоной под контролем РФ.
  • Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

  • НАТО не размещает войска в Украине.
  • Истребители НАТО размещаются в Польше.
  • Россия на законодательном уровне фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

  • США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.
  • $100 миллиардов замороженных российских активов будут использованы на восстановление Украины.
  • США получают 50 процентов дохода. Еще $100 миллиардов добавляет Европа.
  • Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

Россия в мировой системе

  • С России постепенно снимаются санкции.
  • Возврат России в G8.
  • Долгосрочное экономическое сотрудничество США - РФ.

Гуманитарные вопросы

  • Обмен «всех на всех». Возвращение гражданских и детей.
  • Гуманитарные программы, воссоединение семей.
  • Образовательные программы о толерантности.
  • Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
  • Украина примет правила ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.
  • Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

Энергетика и спецобъекты

  • Запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.
  • США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине

  • Выборы через 100 дней после подписания соглашения.
  • Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

Выполнение и контроль

  • Соглашение юридически обязательно.
  • Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа.
  • В случае нарушения соглашения со стороны РФ — возобновление санкций, в случае нарушения со стороны Украины — отзыв гарантий безопасности от США и Европы.
  • После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
