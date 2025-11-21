Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Его публикуют как политики, так и блогеры, а также мировые СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, 28 пунктов нового мирного плана. В частности, в проекте прописано, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление Украины.
Документ разделен на несколько основных блоков.
Безопасность и политический статус Украины
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
- Численность ВСУ ограничивается.
- Украина остается безъядерным государством.
Территориальные вопросы
- Крым, Донецк и Луганск признаются российскими.
- В Херсонской и Запорожской областях фронт «заморожен» на линии столкновения.
- Из части Донецкой области, которую сейчас контролирует Киев, выводятся украинские войска, эта территория получает международное признание как российская и объявляется демилитизированной зоной под контролем РФ.
- Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договоренности
- НАТО не размещает войска в Украине.
- Истребители НАТО размещаются в Польше.
- Россия на законодательном уровне фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.
- $100 миллиардов замороженных российских активов будут использованы на восстановление Украины.
- США получают 50 процентов дохода. Еще $100 миллиардов добавляет Европа.
- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.
Россия в мировой системе
- С России постепенно снимаются санкции.
- Возврат России в G8.
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США - РФ.
Гуманитарные вопросы
- Обмен «всех на всех». Возвращение гражданских и детей.
- Гуманитарные программы, воссоединение семей.
- Образовательные программы о толерантности.
- Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
- Украина примет правила ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.
- Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.
Энергетика и спецобъекты
- Запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
Внутренние политические процессы в Украине
- Выборы через 100 дней после подписания соглашения.
- Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.
Выполнение и контроль
- Соглашение юридически обязательно.
- Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа.
- В случае нарушения соглашения со стороны РФ — возобновление санкций, в случае нарушения со стороны Украины — отзыв гарантий безопасности от США и Европы.
- После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.