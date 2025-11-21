Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Его публикуют как политики, так и блогеры, а также мировые СМИ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, 28 пунктов нового мирного плана. В частности, в проекте прописано, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление Украины.

Документ разделен на несколько основных блоков.

Безопасность и политический статус Украины

Подтверждение суверенитета Украины.

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

Численность ВСУ ограничивается.

Украина остается безъядерным государством.

Территориальные вопросы

Крым, Донецк и Луганск признаются российскими.

В Херсонской и Запорожской областях фронт «заморожен» на линии столкновения.

Из части Донецкой области, которую сейчас контролирует Киев, выводятся украинские войска, эта территория получает международное признание как российская и объявляется демилитизированной зоной под контролем РФ.

Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договоренности

НАТО не размещает войска в Украине.

Истребители НАТО размещаются в Польше.

Россия на законодательном уровне фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.

$100 миллиардов замороженных российских активов будут использованы на восстановление Украины.

США получают 50 процентов дохода. Еще $100 миллиардов добавляет Европа.

Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

Россия в мировой системе

С России постепенно снимаются санкции.

Возврат России в G8.

Долгосрочное экономическое сотрудничество США - РФ.

Гуманитарные вопросы

Обмен «всех на всех». Возвращение гражданских и детей.

Гуманитарные программы, воссоединение семей.

Образовательные программы о толерантности.

Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

Украина примет правила ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

Энергетика и спецобъекты

Запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине

Выборы через 100 дней после подписания соглашения.

Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

Выполнение и контроль