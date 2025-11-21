09:46
Власть

Тендер на охрану административных зданий объявило управление делами президента

Тендер на охрану административных зданий объявило управление делами главы государства. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что ГП «Департамент государственных зданий» при управделами президента объявляет тендер на оказание услуг охраны государственных административных зданий. Планируемая сумма закупки составляет 14,5 миллиона сомов.

Закупка проводится методом неограниченного участия.

Заявки от поставщиков принимаются до 24 ноября 2025 года. Срок действия предложений — 10 дней.

Для участия необходимо внести гарантийное обеспечение предложения в размере 2 процентов от суммы тендера.
