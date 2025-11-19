09:50
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела 18 ноября вопрос о нарушении кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша условий предвыборной агитации. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По данным ЦИК, по результатам мониторинга мессенджера WhatsApp установлено, что во дворе домов в Бишкеке на деревьях вывешены агитационные баннеры кандидата по округу № 20 Темирлана Айтиева.

Однако закон не допускает использования зеленых насаждений, склонов и вершин гор, холмов и других природных возвышенностей в целях размещения агитационных материалов в любом виде.

Гражданка Мухара Сатыбалдиева разместила в социальной сети Facebook сообщение, содержащее сведения, порочащие честь и достоинство кандидата по округу № 30 Ырысбубу Мондурбаевой.

Кроме того, от Кара-Суйского районного отдела внутренних дел УВД Ошской области поступили материалы о нарушении условий предвыборной агитации кандидатом Илимбеком Кубанычбековым. Его агитационные баннеры разместили на стене частного дома в Кара-Суу без заключения соответствующего договора.

Рабочая группа рекомендовала оштрафовать Илимбека Кубанычбекова и Темирлана Айтиева на 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов). В отношении гражданки Мухары Сатыбалдиевой рекомендовано применить меру ответственности в виде административного штрафа в размере 125 расчетных показателей (12,5 тысячи сомов).

Выборы в ЖК состоятся 30 ноября.
