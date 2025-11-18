22:56
За четыре года товарооборот Кыргызстана со странами ШОС увеличился в 3,5 раза

Адылбек Касымалиев принял участие в 24‑м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев особо уделил внимание мероприятиям, запланированным во время председательства Кыргызстана в ШОС. Он подчеркнул, что кыргызская сторона продолжит работу по укреплению международного авторитета организации и продвижению ее роли как важной составляющей международного экономического порядка.

Глава кабмина обозначил ряд ключевых направлений сотрудничества:

Упрощение процедур торговли. Обозначена активная позиция КР по продвижению цифровизации таможенных операций. Внедрена система «Умная таможня», что позволило сократить время выпуска товаров с пяти до одного часа.

Транспортная взаимосвязанность. Отмечены важные масштабные проекты, реализуемые в нашей стране в сфере транспортной инфраструктуры, — строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, новой международной дороги Барскоон — Бедель — Аксу, а также развитие воздушной взаимосвязанности государств ШОС и Юго‑Восточной Азии, запуск второго воздушного коридора КР с КНР.

Инвестиции и финансы. Подчеркнута важность перехода к более активному использованию национальных валют в расчетах. В этом ключе обозначена назревшая необходимость создания Банка развития ШОС.

Цифровизация. Отмечено, что сегодня ШОС соответствует духу цифрового века, являясь площадкой для обмена знаниями и лучшими практиками в области кибербезопасности, электронного управления и повышения цифровой грамотности. Предложено рассмотреть инициативу ШОС по развитию центров обработки данных и созданию региональных мощностей высокопроизводительных вычислений в Кыргызстане.

Обозначая текущие результаты сотрудничества, Адылбек Касымалиев привел статистические данные. По его словам, торгово‑экономическое сотрудничество КР со странами ШОС показывает устойчивую положительную динамику.

«За 2020-2024 годы товарооборот Кыргызстана с государствами ШОС увеличился в 3,5 раза. В общем объеме товарооборота нашей республики по итогам восьми месяцев страны организации занимают 75 процентов. За девять месяцев 2025-го КР посетили около 8 миллионов граждан государств ШОС», — добавил глава кабмина.
