17:41
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Власть

Меры по экономии электроэнергии вводят в городе Ош

В Оше сегодня под председательством мэра Женишбека Токторбаева состоялось заседание с участием руководителей городских служб и организаций. Обсуждался вопрос экономного использования электроэнергии в зимний период.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. В городе вводят меры по экономии электроэнергии
По данным мэрии, за 10 месяцев 2025 года город потребил на 112 миллионов киловатт-часов больше лимита. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества и избежать перегрузок сети, принят ряд решений.

В частности, в школах свет не будут отключать до 19.00, особенно в тех, где обучение в две смены. Всем учреждениям и предприятиям поручено полностью отключать электричество после 18.00 — от ламп до кондиционеров.

В учреждениях здравоохранения и правоохранительных органах отключения не планируют, но там усилят режим экономии и контроль за расходом. Крупным предприятиям рекомендовали усилить охрану, заменив одного дежурного двумя, и рассмотреть альтернативные методы обеспечения безопасности.

Сегодня в Оше начнут рейды по кафе, ресторанам, тойкане и ночным клубам. Владельцев бизнеса призывают соблюдать Закон «О тишине» и рационально использовать электроэнергию.

Кроме того, на совещании поручили усилить контроль за ценами на мясо и уголь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350821/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В микрорайоне «Эне-Сай» города Ош начали асфальтировать внутренние дороги
В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
Жительница Оша посвятила стихотворение мэру Женишбеку Токторбаеву
Мэр города Ош проверил дом «Эмаком»: жильцы жалуются на холод и отсутствие газа
В городе Ош на месте старого центрального базара построят новый парк
В Оше убирают вывески не на кыргызском языке. Там прошел рейд
В Оше владельцев кафе и ресторанов обязали перевести вывески на кыргызский
В мэрии города Ош новый руководитель пресс-службы
В Оше владелица ресторана «Мээрим» не заплатила городу 13 миллионов сомов
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Бизнес
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
13 ноября, четверг
17:41
Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматривают в сокращенные сроки Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматрива...
17:27
Лотерея Green Card — 2027: Госдеп США предупредил о ложных объявлениях
17:25
Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов
17:19
Меры по экономии электроэнергии вводят в городе Ош
17:06
У США осталось не так много возможностей для новых санкций против России — Рубио