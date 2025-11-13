Меры по экономии электроэнергии вводят в городе Ош

В Оше сегодня под председательством мэра Женишбека Токторбаева состоялось заседание с участием руководителей городских служб и организаций. Обсуждался вопрос экономного использования электроэнергии в зимний период.
В частности, в школах свет не будут отключать до 19.00, особенно в тех, где обучение в две смены. Всем учреждениям и предприятиям поручено полностью отключать электричество после 18.00 — от ламп до кондиционеров.
В учреждениях здравоохранения и правоохранительных органах отключения не планируют, но там усилят режим экономии и контроль за расходом. Крупным предприятиям рекомендовали усилить охрану, заменив одного дежурного двумя, и рассмотреть альтернативные методы обеспечения безопасности.
Сегодня в Оше начнут рейды по кафе, ресторанам, тойкане и ночным клубам. Владельцев бизнеса призывают соблюдать Закон «О тишине» и рационально использовать электроэнергию.
Кроме того, на совещании поручили усилить контроль за ценами на мясо и уголь.