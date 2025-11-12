Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выполнил обещание, данное жителям Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

По его данным, в августе на встрече с местными жителями Камчыбек Ташиев пообещал построить два дома для самых нуждающихся семей за счет личных средств. Жители села поддержали инициативу и помогли выбрать семьи, которым действительно требуется помощь.

Строительство завершили через два месяца, и сегодня новые дома переданы владельцам. На церемонии вручения ключей Камчыбек Ташиев лично поздравил новых хозяев.

Первый дом получила жительница села Кызы-Сенир Марапат Тагаева — мать-одиночка, воспитывающая двоих сыновей с инвалидностью. Новый дом построен за счет сына Камчыбека Ташиева Тай-Мураса Ташиева.

Второй дом передан жительнице Кызыл-Октябрьского айыл окмоту Элнуре Чекировой, воспитывающей пятерых детей, младшему всего девять месяцев. Этот дом также построен на средства семьи Ташиевых.

Глава ГКНБ подчеркнул, что помощь нуждающимся — это обязанность каждого человека, а добрые дела укрепляют единство и взаимоподдержку в обществе.