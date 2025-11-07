17:19
Власть

Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет

Октябрьский районный суд Бишкека 6 ноября вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра Токмока Максата Нусувалиева и ряда должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению, Максат Нусувалиев признан виновным по статье 336 часть 2 УК КР («Коррупция»). Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества.

Также суд назначил наказание другим фигурантам дела:

  • начальнику управления муниципальной собственности мэрии Токмока Т.у.А.;
  • начальнику отдела государственных закупок И.Г.Ж.;
  • директору ОсОО «Ал-Кадыр-Сантехсервис» К.Т.Э. назначено по 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
  • специалист технадзора А.А.Дж. приговорен к 11 годам лишения свободы, также с конфискацией имущества.

Все осужденные лишены права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года.

из архива
Фото из архива. Максат Нусувалиев

Это один из первых приговоров, вынесенных после ужесточения наказаний за коррупционные преступления. Соответствующий закон был подписан президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым 31 декабря 2024 года.

По данным следствия, компания «Ал-Кадыр-Сантехсервис» выиграла тендер на капитальный ремонт спортшколы и строительство парка в Токмоке на сумму более 61 миллиона сомов. Работы начались в начале 2024 года, но до сих пор не завершены, что вызвало жалобы местных жителей.

После обращения горожан в соцсетях к президенту и руководству ГКНБ 24 июня Камчыбек Ташиев посетил Токмок и поручил провести проверку. В ходе расследования установили нарушения при освоении бюджетных средств.
