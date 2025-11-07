Безлимит на свет: руководству НЭСК объявили выговор, есть уволенный

Министерство энергетики дало разъяснения по вопросу предоставления электроэнергии по безлимитному тарифу. В ведомстве заявили, что ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призвало население подключиться к такому тарифу без предварительного согласования с Минэнерго.

Отмечается, что ведомство направило письмо совету директоров НЭСК с просьбой принять меры в отношении руководства акционерного общества.

По данным министерства, совет директоров НЭСК вынес решение о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда лиц:

генеральному директору НЭСК Ильгизу Сыдыгалиеву объявлен выговор;

заместителю гендиректора по коммерческой работе Уларбеку Дуйшо уулу объявлен выговор;

начальник управления продаж электроэнергии Исабек Орозбаев освобожден от должности.

Также отмечается, что НЭСК поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии населению.

Ранее сообщалось, что ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» вводит временные ограничения мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. После этого в организации заявили, что граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф, при котором стоимость киловатт-часа составляет 3,81 сома. Президент Садыр Жапаров дал резкую оценку действиям министра энергетики Таалайбека Ибраева и поручил немедленно прекратить применение безлимитного тарифа.

Глава государства отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе.

Безлимитный тариф введен постановлением кабинета министров в 2022 году. Он предусматривает использование электроэнергии без ограничения потребления и мощности. В 2023-м отмечалось, что к этому тарифу подключились 845 абонентов. Сколько человек пользуются этим тарифом в настоящее время, в НЭСК не сообщали.