Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии

Президент Садыр Жапаров дал резкую оценку действиям министра энергетики Таалайбека Ибраева в связи с призывом ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» переходить на безлимитный тариф. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Садыр Жапаров отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе.

Также отмечается, что президент поручил немедленно прекратить применение данного тарифа и принять исчерпывающие меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период.

Ранее сообщалось, что НЭСК вводит временные ограничения мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. После этого в организации заявили, что граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф, при котором стоимость киловатт-часа составляет 3,81 сома.

Безлимитный тариф введен постановлением кабинета министров в 2022 году. Он предусматривает использование электроэнергии без ограничения потребления и мощности. В 2023-м отмечалось, что к этому тарифу подключились 845 абонентов. Сколько человек пользуются этим тарифом в настоящее время, в НЭСК не сообщали.