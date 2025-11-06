Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область передал ключи и документы от новых домов шести семьям в городе Балыкчи. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее эти семьи проживали в домах, расположенных в непосредственной близости к железной дороге — менее чем в двух метрах. Такое расположение создавало угрозу безопасности и создавало дискомфорт для проживания. По инициативе местных властей было принято решение о переселении граждан и строительстве для них новых домов в безопасном районе.

Каждый дом состоит из трех комнат и оснащен необходимыми условиями для проживания.

Камчыбек Ташиев поздравил жителей с новосельем и отметил, что государство продолжит оказывать поддержку семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В свою очередь владельцы домов выразили благодарность руководству страны и городским властям за внимание и помощь.