12:08
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Власть

Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза

Кыргызстан почти вчетверо увеличил экспорт замороженных фруктов. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, за январь — август этого года из страны вывезено более 3,6 тысячи тонн замороженных фруктов — это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными импортерами кыргызской продукции остаются государства Евразийского экономического союза, среди которых Россия занимает первое место. Кроме того, замороженные фрукты из КР экспортируются в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Сербию, Польшу, Болгарию и Францию.

Дайырбек Орунбеков отметил, что рост экспорта и расширение географии поставок свидетельствуют об укреплении позиций Кыргызстана на международном рынке и повышении потенциала отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.

«Спрос на кыргызские замороженные фрукты растет, что говорит о конкурентоспособности нашей продукции и качестве переработки», — подчеркнул он.

По данным администрации главы государства, наша республика постепенно формирует устойчивую нишу в экспорте переработанной сельхозпродукции, что способствует развитию регионов и созданию новых рабочих мест.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/349086/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
В Бишкеке обсудили повышение эффективности госкоммуникаций и работы пресс-служб
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики
Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею
Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту своей продукции
Экспортный потенциал представил Кыргызстан на ярмарке услуг CIFTIS-2025 (Китай)
Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале
Таласская фасоль сорта «Нирвана» экспортируется более чем в 30 стран
Снизился экспорт скота из Кыргызстана
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
12:05
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения см...
12:01
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
11:59
Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений
11:56
В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам
11:53
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев