Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза

Кыргызстан почти вчетверо увеличил экспорт замороженных фруктов. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, за январь — август этого года из страны вывезено более 3,6 тысячи тонн замороженных фруктов — это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными импортерами кыргызской продукции остаются государства Евразийского экономического союза, среди которых Россия занимает первое место. Кроме того, замороженные фрукты из КР экспортируются в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Сербию, Польшу, Болгарию и Францию.

Дайырбек Орунбеков отметил, что рост экспорта и расширение географии поставок свидетельствуют об укреплении позиций Кыргызстана на международном рынке и повышении потенциала отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.

«Спрос на кыргызские замороженные фрукты растет, что говорит о конкурентоспособности нашей продукции и качестве переработки», — подчеркнул он.

По данным администрации главы государства, наша республика постепенно формирует устойчивую нишу в экспорте переработанной сельхозпродукции, что способствует развитию регионов и созданию новых рабочих мест.