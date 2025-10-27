22:05
Самый старый в мире президент Камеруна переизбрался на новый срок

Самый старый глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, переизбран на новый семилетний срок, следует из результатов выборов, опубликованных Конституционным судом страны, пишет ВВС News.

По его данным, Поль Бийя набрал 53,66 процента голосов.

Он правит Камеруном с 1982 года. Для него это будет уже восьмой срок. За время предвыборной кампании Бийя провел всего один митинг. Десять дней кампании он провел в Европе, где находился с частным визитом.

Потенциально сильного соперника, лидера оппозиции Мориса Камто, в июле до выборов не допустили. Это решение было подтверждено Конституционным судом, но многие в стране восприняли его как уловку, чтобы устранить конкурента. После прошлых выборов в 2018 году Камто заявил о своей победе и устроил массовые протесты.
