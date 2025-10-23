17:13
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Власть

Кабмин предлагает ввести мораторий на выдачу лицензий для медицинских программ

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на лицензирование образовательной деятельности по дополнительным медицинским программам.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется ввести мораторий на выдачу новых лицензий для учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы медицинского направления. Ограничение не распространяется на процедуры переоформления, приостановления, возобновления и аннулирования лицензий.

В пояснительной части проекта отмечается, что решение связано с резким ростом числа образовательных организаций, предлагающих курсы по медицинским специальностям, и необходимостью повысить качество подготовки кадров в сфере здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348270/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Портфель ГЧП-проектов в Кыргызстане превысил 434 миллиарда сомов
Кабмин передал реализацию проекта «40 районов — 40 инициатив» новому ведомству
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек
Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах
Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане
В кабмине обсудили стабильность поставок топлива на внутренний рынок Кыргызстана
Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат
Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
Популярные новости
Стало известно, за&nbsp;что уволили Болотбека Тиллебаева с&nbsp;должности главы НТРК Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК
Встреча в&nbsp;Венгрии. Глава МИД России поговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;госсекретарем США Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Президент Кыргызстана перенес дату курултая Президент Кыргызстана перенес дату курултая
Бизнес
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
23 октября, четверг
17:08
В Кыргызстане завершился первый республиканский конкурс «Жаратман манасчы» В Кыргызстане завершился первый республиканский конкурс...
17:06
В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей
17:04
Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
16:57
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
16:55
Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили