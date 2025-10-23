Кабмин предлагает ввести мораторий на выдачу лицензий для медицинских программ

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на лицензирование образовательной деятельности по дополнительным медицинским программам.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется ввести мораторий на выдачу новых лицензий для учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы медицинского направления. Ограничение не распространяется на процедуры переоформления, приостановления, возобновления и аннулирования лицензий.

В пояснительной части проекта отмечается, что решение связано с резким ростом числа образовательных организаций, предлагающих курсы по медицинским специальностям, и необходимостью повысить качество подготовки кадров в сфере здравоохранения.