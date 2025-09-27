18:45
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил ключи от автомобилей и специальной техники Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопросы экологии стали актуальной проблемой мирового уровня. По его словам, президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание вопросам охраны природы.

«Как вы знаете, глава государства сам принимает участие в акциях по уборке мусора. Мы понимаем важность сохранения экологии. Одним из таких сигналов может служить сокращение площади ледников. Поэтому необходимы решительные и эффективные действия. Отметим, что новая спецтехника закуплена за счет средств, поступивших от деятельности ведомства по выявлению случаев загрязнения окружающей среды. Это ваш труд, преданность делу и готовность на пути к защите природы Кыргызстана. Выражаю уверенность в том, что с появлением современной техники и вашим кропотливым трудом министерство сможет работать более динамично, эффективно и с новыми возможностями защищать природу страны», — сказал глава кабмина.

В целях укрепления материально-технической базы Минприроды передали 39 единиц спецтехники (пикапы, автомобили и катера).
Ссылка: https://24.kg/vlast/345143/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»
Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
В Кыргызстане меняют правила присвоения ИНН: появится новый код для иностранцев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»
Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
18:32
CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на...
18:00
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
17:35
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
17:30
В Бишкеке еще одна женщина родила в патрульной машине
17:02
Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК