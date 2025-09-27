Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил ключи от автомобилей и специальной техники Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопросы экологии стали актуальной проблемой мирового уровня. По его словам, президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание вопросам охраны природы.

«Как вы знаете, глава государства сам принимает участие в акциях по уборке мусора. Мы понимаем важность сохранения экологии. Одним из таких сигналов может служить сокращение площади ледников. Поэтому необходимы решительные и эффективные действия. Отметим, что новая спецтехника закуплена за счет средств, поступивших от деятельности ведомства по выявлению случаев загрязнения окружающей среды. Это ваш труд, преданность делу и готовность на пути к защите природы Кыргызстана. Выражаю уверенность в том, что с появлением современной техники и вашим кропотливым трудом министерство сможет работать более динамично, эффективно и с новыми возможностями защищать природу страны», — сказал глава кабмина.

В целях укрепления материально-технической базы Минприроды передали 39 единиц спецтехники (пикапы, автомобили и катера).