Власть

Что построят в Нарынской области, рассказали Садыру Жапарову

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарын ознакомился с планами социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента.

Полномочный представитель президента в Нарынской области Нурбек Сатаров доложил о начале строительства нового родильного дома, городского центра семейной медицины, а также о реализации инвестиционных проектов, включая разработку угольного месторождения Торугарт.

Президент также получил информацию о планах строительства дороги Ат-Башы – Баетов – Казарман.

Садыр Жапаров поручил завершить строительство водохранилищ и каналов Жаман-Даван и Терек-Сай, реконструировать центральный парк в селе Баетов и начать строительство центра культурного обслуживания в Акталинском районе.

Глава государства подчеркнул необходимость целевого использования выделяемых средств для успешной реализации всех проектов.
