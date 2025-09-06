12:32
Власть

Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служебного оружия

Кабинет министров утвердил изменения в постановление, касающееся обязательной сертификации гражданского и служебного оружия, патронов к нему, а также конструктивно похожих на оружие предметов.

Согласно новым правилам, весь процесс сертификации будет строго регламентирован: от отбора образцов и их идентификации до маркировки, пломбирования и выдачи сертификатов. Документы оформляются только в электронном виде на государственных и официальных языках. Сертификация проводится исключительно в аккредитованных лабораториях, а информация о выданных сертификатах и случаях нарушения требований безопасности передается в орган технического регулирования ежеквартально.

Особое внимание уделено применению единой системы Tulpar System, где каждому оружию присваиваются уникальный номер и тип сертификации. При этом предусмотрена процедура упрощенной проверки оружия, произведенного в странах ЕАЭС, и признания эквивалентных сертификатов, выданных аккредитованными органами других государств.

Все аккредитованные органы должны привести свою работу в соответствие с новыми требованиями в течение месяца.

Постановление вступает в силу через 15 дней.
