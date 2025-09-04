Кыргызстан покупает здания для посольств и квартиры для дипломатов за рубежом

Государство продолжает приобретать здания для посольств и служебные квартиры для сотрудников дипломатических представительств за границей. Ранее они жили в арендуемом жилье, что обходилось бюджету в крупные суммы. Об этом написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, инициатива реализуется по поручению главы государства. Цель — снизить нагрузку на бюджет и создать комфортные условия для работы дипломатов.

В 2023 году собственные здания получили посольства Кыргызстана в Венгрии и Франции. В 2024-м для сотрудников посольства в Германии куплены четыре квартиры, а также жилье для Генконсульства в Новосибирске. В этом году новое здание приобрело посольство в Южной Корее, а постпредство в Нью-Йорке получило четыре квартиры для сотрудников и резиденцию для постпреда. Жилье закуплено также для дипломатов в США и Канаде.

Ранее аренда обходилась в среднем в $2,5-4,5 тысячи ежемесячно за квартиры и 5-6,5 тысячи евро за офисы в Европе. Теперь эти расходы будут исключены: вложенные средства, по данным МИД, окупятся за несколько лет.

Ведется работа по приобретению зданий для посольств КР в Швейцарии и Австрии.