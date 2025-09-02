13:34
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Власть

Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о привилегиях для торага ЖК

Президент вернул с возражениями в парламент законопроект о наделении дополнительными правами экс-спикеров Жогорку Кенеша. Об этом сообщили на заседании конституционного комитета.

Садыр Жапаров напомнил законодателям, что в Конституции Кыргызстана нет статуса экс-спикера Жогорку Кенеша, а прописан только статус экс-президента, который и имеет дополнительные права.

«Если такой закон будет принят, то и другие ведомства начнут просить статус и привелегии для своих бывших руководителей. Также закон потребует дополнительные средства из республиканского бюджета. На 2026-2027 годы такие расходы не предусмотрены», – говорится в возражении главы государства.

Читайте по теме
Нелепая инициатива или уважение? О привилегиях для бывших торага Жогорку Кенеша

Законопроект принят 21 мая. Инициаторами законопроекта стали депутаты Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев, Марлен Маматалиев.

Законопроектом предлагалось предоставить экс-торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Ранее кабмин выносил отрицательное заключение на проект закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341888/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Президент предлагает изменить порядок привлечения депутата к ответственности
Популярные новости
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;родную школу: его приветствовали школьные друзья Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
13:21
Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о привилегиях для торага ЖК Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о прив...
13:06
В городе Ош сотрудники МЧС спасли парня, рука которого попала в мясорубку
12:47
О новых правилах признания инвалидности рассказали в Минтруда
12:42
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
12:35
Бизнес предлагает совершенствовать работу по идентификации мобильных устройств