Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о привилегиях для торага ЖК

Президент вернул с возражениями в парламент законопроект о наделении дополнительными правами экс-спикеров Жогорку Кенеша. Об этом сообщили на заседании конституционного комитета.

Садыр Жапаров напомнил законодателям, что в Конституции Кыргызстана нет статуса экс-спикера Жогорку Кенеша, а прописан только статус экс-президента, который и имеет дополнительные права.

«Если такой закон будет принят, то и другие ведомства начнут просить статус и привелегии для своих бывших руководителей. Также закон потребует дополнительные средства из республиканского бюджета. На 2026-2027 годы такие расходы не предусмотрены», – говорится в возражении главы государства.

Законопроект принят 21 мая. Инициаторами законопроекта стали депутаты Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев, Марлен Маматалиев.

Законопроектом предлагалось предоставить экс-торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Ранее кабмин выносил отрицательное заключение на проект закона.