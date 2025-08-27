Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику

Германия и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и логистики. Немецкая компания Rhenus SE & Co. KG будет помогать эффективно использовать возможности «Кыргыз темир жолу» и их логистические центры. Об этом сообщает немецкое издание Menafn.

Документ подписан в рамках четвертой сессии Кыргызско-немецкого делового совета при участии представителей бизнеса обеих стран.

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев отметил: немецкие инвестиции, технологии и инновации помогут модернизировать отрасли, создавать рабочие места и увеличить экспорт.

Отдельное внимание будет уделено зеленой энергетике, транспортной инфраструктуре и финансовому сектору, а также проблемам экологии и изменения климата, включая таяние ледников.