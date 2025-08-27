12:43
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Власть

Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику

Фото Menafn

Германия и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и логистики. Немецкая компания Rhenus SE & Co. KG будет помогать эффективно использовать возможности «Кыргыз темир жолу» и их логистические центры. Об этом сообщает немецкое издание Menafn.

Документ подписан в рамках четвертой сессии Кыргызско-немецкого делового совета при участии представителей бизнеса обеих стран.

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев отметил: немецкие инвестиции, технологии и инновации помогут модернизировать отрасли, создавать рабочие места и увеличить экспорт.

Отдельное внимание будет уделено зеленой энергетике, транспортной инфраструктуре и финансовому сектору, а также проблемам экологии и изменения климата, включая таяние ледников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341156/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев Бишкектеги темир жолду жылдырбоону өтүндү
«Кыргыз темир жолу» ишканасы маянаны көтөрүп, жаңы жеңил вагондорду сатып алат
Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге по эффективности логистики
Бишкектеги темир жол шаардын сыртына чыгарылат
Кыргызстану интересен транспортный коридор через Каспий. На каком этапе проект
Кыргызстан наращивает экспорт благодаря выгодному расположению и логистике
В Центральной Азии отсутствуют «зеленые коридоры» для транзитных грузов
Кыргызстан возглавил рейтинг по времени ожидания на экспорт среди стран ЦА
Заложена капсула под строительство торгово-логистического города «Манас»
Упрощение логистики сокращает время торговых операций: ЕЭК за расширение охвата
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
27 августа, среда
12:37
Азербайджан впервые показал текст парафированного мирного соглашения с Арменией Азербайджан впервые показал текст парафированного мирно...
12:32
Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику
12:23
Директор дома престарелых объяснил ситуацию с крестами: учет и порядок соблюдают
12:16
От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов
12:00
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста