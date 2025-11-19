Беловодский айылындагы темир жол өтмөгү 20-ноябрда жабылат

Беловодский жана Шопоков станцияларынын ортосундагы тилкедеги 3742-чакырымдагы темир жол өтмөгү 20-ноябрда убактылуу жабылат. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.
Компаниянын маалыматы боюнча, бул тилкеде саат 8:00дөн 17:00гө чейин жолду оңдоо иштери жүргүзүлүп, эскирген R50 рельстери R65 рельстери менен алмаштырылат.
Өтмөк жабылган учурда Москва районунун Беловодский айылындагы Проездная көчөсү (3740-чакырым) жана Крупская көчөсү (3748-чакырым) боюнча айланма жол түзүлөт.