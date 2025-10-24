16:31
Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты

Москва менен Алматынын ортосунда түз темир жол каттамдары кайра жанданганын Россия темир жолу билдирди.

«Москва-Алматы-Москва» багытында түз поезддер күн сайын каттай турганы белгиленип, жол жүрүү убактысы болжол менен 3,5 күн болушу күтүлүүдө.

Биринчи поезд Алматыдан 26-октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 20.00дө № 7/8 Алматы-Саратов поезди менен жөнөйт. Москвадан 30-октябрда саат 19.27де Саратов аркылуу бара турган № 85/86 Москва — Дербент поезди менен учуп чыгуу белгиленген.

Эскерте кетсек, эки шаардын ортосундагы түз каттам 2017-жылы вагондордо толтуруунун көрсөткүчү төмөндөп, рентабелсиздиктен улам токтотулган.
