Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты

Москва менен Алматынын ортосунда түз темир жол каттамдары кайра жанданганын Россия темир жолу билдирди.
«Москва-Алматы-Москва» багытында түз поезддер күн сайын каттай турганы белгиленип, жол жүрүү убактысы болжол менен 3,5 күн болушу күтүлүүдө.
Биринчи поезд Алматыдан 26-октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 20.00дө № 7/8 Алматы-Саратов поезди менен жөнөйт. Москвадан 30-октябрда саат 19.27де Саратов аркылуу бара турган № 85/86 Москва — Дербент поезди менен учуп чыгуу белгиленген.
Эскерте кетсек, эки шаардын ортосундагы түз каттам 2017-жылы вагондордо толтуруунун көрсөткүчү төмөндөп, рентабелсиздиктен улам токтотулган.