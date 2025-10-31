12:36
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем

Кабинет министров КР внес изменения в постановление, утвердив финансирование новых цифровых проектов в сфере транспорта и коммуникаций.

Согласно документу, Министерству транспорта и коммуникаций выделено:

  • 4,6 миллиона сомов на реализацию первого этапа разработки цифровой карты автомобильных дорог страны;
  • 7,9 миллиона сомов — на создание и запуск информационной системы E-Permit в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.

Оба проекта реализует Министерство транспорта и коммуникаций.

 

Цифровая карта позволит в едином формате собрать информацию обо всех автомобильных трассах страны — их протяженности, состоянии покрытия, участках ремонта и финансировании. Это упростит планирование и контроль дорожных работ, сделает систему более прозрачной и позволит гражданам получать актуальные данные о состоянии дорог.

Система E-Permit (от англ. Electronic Permit) — это электронная платформа, которая позволит автоматизировать выдачу и проверку разрешений на международные грузоперевозки. Она заменит бумажные документы, ускорит прохождение границы и обеспечит обмен данными между транспортными ведомствами Кыргызстана и Китая в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349208/
