Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем

Кабинет министров КР внес изменения в постановление, утвердив финансирование новых цифровых проектов в сфере транспорта и коммуникаций.

Согласно документу, Министерству транспорта и коммуникаций выделено:

Оба проекта реализует Министерство транспорта и коммуникаций.

Цифровая карта позволит в едином формате собрать информацию обо всех автомобильных трассах страны — их протяженности, состоянии покрытия, участках ремонта и финансировании. Это упростит планирование и контроль дорожных работ, сделает систему более прозрачной и позволит гражданам получать актуальные данные о состоянии дорог.

Система E-Permit (от англ. Electronic Permit) — это электронная платформа, которая позволит автоматизировать выдачу и проверку разрешений на международные грузоперевозки. Она заменит бумажные документы, ускорит прохождение границы и обеспечит обмен данными между транспортными ведомствами Кыргызстана и Китая в режиме реального времени.