Генпрокуратура тоже предлагает ввести институт частных судебных исполнителей

Генеральная прокуратура Кыргызстана тоже предлагает ввести институт частных судебных исполнителей. Проект изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, с 1 июля 2025 года судебные исполнители перешли в подчинение главного надзорного органа страны.

«В связи с созданием Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики законопроектом определен ее правовой статус, порядок назначения главного судебного исполнителя, его заместителей, его взаимодействие с Генпрокуратурой и другими органами государственной власти», — говорится в справке-обосновании.

ГП КР предлагает внедрить в правовую практику институт частных судебных исполнителей, наряду с должностными лицами государственной системы исполнительного производства.

Законопроект содержит нормы, регулирующие организацию деятельности частных судебных исполнителей, требования к ним, их ответственность и правовой статус. Предполагается, что их деятельность будет осуществляться на основании свидетельства, выданного уполномоченным государственным органом по результатам квалификационного экзамена.

Кроме того, для усиления ответственности должников в случае неисполнения требований исполнительного документа, предлагаются дополнения и изменения в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс, ужесточающие штрафы, предусматривающие административный арест и усиливающие уголовную ответственность.

Также предусмотрены меры по трудоустройству должников по алиментам, которые будут осуществляться уполномоченным государственным органом.

Ранее с аналогичной инициативой выступало Министерство юстиции.