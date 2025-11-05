Судебные исполнители вернули в казну Кыргызстана более 510 миллионов сомов

За 9 месяцев 2025 года Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана добилась возврата в государственную казну 510 миллионов 889 тысяч сомов и имущества, оцененного на сумму свыше 165 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за аналогичный период 2024 года показатель составил 464 миллиона 570 тысяч сомов.

По итогам сентября 2025 года по республике исполнили 145 тысяч 144 исполнительных документа. Из них 132 тысячи 815 — в пользу государства, остальные — в пользу граждан и юридических лиц.

С начала года взыскали 1 тысячу 160 исполнительных документа по алиментам. Еще 1 тысячу 322 должника, уклоняющихся от уплаты алиментов, объявили розыск.

Судебные исполнители в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения решений, вынесли и внесли в базу Единой системы миграционного учета 17 тысяч 340 постановлений о временных ограничениях и их снятии.

По всей республике взяли на контроль 238 исполнительных производств по конфискованному в пользу государства имуществу. Из них 153 производства полностью исполнили в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.