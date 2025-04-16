Минюст предлагает внедрить в Кыргызстане институт частных судебных исполнителей и подготовил проект изменений в некоторые нормативные правовые акты. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Уполномоченным государственным органом, обеспечивающим исполнение судебных решений и иных исполнительных документов, в КР является судебный департамент при Верховном суде.

По данным ведомства, за 2021 год в подразделения службы судисполнителей поступило 210 тысяч 59 исполнительных документов.

Статистические данные показывают, что за указанный период в производстве 380 судебных исполнителей находилось 247 тысяч 917 исполнительных листов на 32 миллиарда 436 миллионов 94 тысячи 835 сомов, из которых окончено 176 тысяч 13 производств (или 71 процент).

В Минюсте отмечают, что нагрузка на одного судисполнителя в 2021-м составляла 652 производства в год, или 54 производства в месяц. Тогда как, согласно функциональному анализу, его ежемесячная нагрузка должна составлять не более 19 исполнительных документов в месяц. При таких обстоятельствах штатная численность судебных исполнителей судебного департамента при Верховном суде не позволяет обеспечивать эффективное и качественное исполнение судебных решений и иных исполнительных документов.

Наряду с лицами государственной системы исполнительного производства ведомство предлагает внедрить в правовую практику институт частных судисполнителей, определить их правовой статус и порядок деятельности.

Законопроектом предлагается определить, что частные судебные исполнители осуществляют свою деятельность на территории соответствующей административно-территориальной единицы (исполнительного округа) на основании свидетельства, выдаваемого уполномоченным государственным органом по результатам квалификационного экзамена.

Частным судисполнителем может быть гражданин Кыргызской Республики не моложе 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, прошедший непрерывную стажировку у судебного исполнителя или частного судисполнителя не менее шести месяцев, имеющий стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее пяти лет, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на право осуществления деятельности частного судебного исполнителя.

При разработке законопроекта изучена практика Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, России. Самый лучший зарубежный опыт оказался в РК, проинформировали в министерстве.