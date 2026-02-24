16:14
Общество

Получали до миллиона сомов. Правила выплаты гонораров судебным исполнителям

Генеральная прокуратура планирует поменять правила выплаты гонораров судебным исполнителям. Об этом на заседании комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева.

Отвечая на вопросы депутатов, она объяснила, что сейчас удерживается 10 процентов от взысканных средств, часть которых позже выделяется им в виде гонораров помимо зарплаты.

«Мы провели исследование и выявили, что большие суммы взыскиваются в основном в Бишкеке и Чуйской области, поэтому некоторые получали до 1 миллиона сомов. В регионах же таких сумм нет, они получают только зарплату в 23 тысячи сомов. У них нет исполнительных листов на миллионы, и они сидят на одной зарплате. Поэтому идет отток кадров, и сейчас есть 20 вакантных мест», — сказала замгенпрокурора.

По ее словам, теперь собранные 10 процентов будут пропорционально распределяться между всеми судебными исполнителями.

Также она добавила, что частные судебные исполнители, институт которых вводится законом Генпрокуратуры, не будут получать заработную плату, но их гонорары составят от 3 до 25 процентов от взысканных сумм.

По данным надзорного органа, в 2025 году судебные исполнители взыскали 196 миллионов сомов.

Напомним, законопроектом Генпрокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства» внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов.  
