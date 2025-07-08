Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 8 июля, приняли участие в церемонии возобновления работы контрольно-пропускных пунктов Тоджварон (район Лахш) — Карамык (район Чон-Алай, Ошская область) на государственной границе двух стран в режиме видеосвязи.

Мероприятие проводится в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Таджикистан. Руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана рапортовали о полной готовности к возобновлению функционирования пропускных пунктов.

После заслушивания доклада Садыр Жапаров отдал распоряжение о начале функционирования КПП, после чего на кыргызской стороне были подняты шлагбаумы. Далее Эмомали Рахмон распорядился о возобновлении работы КПП на территории Таджикистана, и шлагбаумы были подняты.