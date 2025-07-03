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Власть

Актана Арым Кубата кабмин поздравил с победой фильма на Шанхайском кинофестивале

Кинорежиссера Актана Арым Кубата кабмин поздравил с победой фильма на Шанхайском международном кинофестивале.

Заместитель председателя правительства Эдиль Байсалов принял народного артиста КР Актана Арым Кубата в связи с победой его нового фильма «Кара Кызыл Сары» на Шанхайском международном кинофестивале.

От имени руководства республики он поздравил Актана Арым Кубата с международной наградой и выразил признательность за его вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение культурного имиджа Кыргызстана за рубежом.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что эта победа является значимым событием для всей страны.

Напомним, полнометражный художественный фильм «Кара Кызыл Сары» («Черный, красный, желтый») режиссера Актана Арым Кубата получил главную награду 27-го Шанхайского международного кинофестиваля — «Золотой кубок».

В центре картины история ткачихи, чьи ковры отражают жизнь тех, для кого они созданы. В ее руках ковры становятся зеркалами судеб своих владельцев. История ее любви происходит на фоне распада СССР, когда изменения претерпевал не только политический строй, но и духовность, а чувства были обострены, рассказал журналистам режиссер.

Кинолента «Кара Кызыл Сары» создана национальной киностудией «Кыргызфильм» по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335004/
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