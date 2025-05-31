Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале

Новый полнометражный художественный фильм «Кара Кызыл Сары» режиссера Актана Арым Кубата вошел в основную конкурсную программу 27-го Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 13 по 22 июня 2025 года в Шанхае, Китай. Об этом сообщила кинопродюсер Алтынай Койчуманова.

Фильм «Кара Кызыл Сары» создан Национальной киностудией «Кыргызфильм» по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области.

Фото «Кыргызфильм». Кадр из фильма «Кара Кызыл Сары»

Картина рассказывает о судьбе ковровщицы Турдугул, женщины с богатым внутренним миром, которая через свое ремесло — ткачество традиционных ковров — отражает пожелания, гармонию (или разлад), характер и уклад жизни семьи, для которой он соткан — как зеркало, в котором отражается их судьба. Фильм поднимает темы любви, моральной ответственности в семье, а также отражает проблемы миграции и жизни в приграничных районах.

Фильм заметно отличается от предыдущих работ Актана Арыма Кубата, в которых он обращался к переживаниям своего прошлого и настоящего, отражая острые социальные проблемы Кыргызстана.

Фото «Кыргызфильм». Кадр из фильма «Кара Кызыл Сары»

На этот раз автор предлагает зрителю поэтическую и глубоко драматичную историю взаимоотношений трех человек. Сам режиссер так говорит о новой работе: «Фильм, снятый по принципу триптиха, — «Кара Кызыл Сары» — это попытка придать иное звучание моим внутренним переживаниям. Это история одного ковра, где три цвета — черный, красный и желтый — символизируют повседневную жизнь, чувства и божественный свет. Все они сотканы в единое целое — как орнамент любви».

Авторы сценария: Топчугул Шайдуллаева, Актан Арым Кубат.

Оператор-постановщик: Талант Акынбеков.

Художник-постановщик: Орозбай Абсаттаров.

Звукорежиссер: Марс Тугелов.

Монтажер: Евгений Крохмаленко.

Композитор: Баласагын Мусаев.

Главные роли: Наргиза Маматкулова, Айгул Бусурманкулова, Мирлан Абдыкалыков

Шанхайский кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль Азии и единственный в Китае фестиваль класса «А», аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Основанный в 1993 году, фестиваль ежегодно собирает более 2 тысяч фильмов из более чем 100 стран и регионов, а также привлекает около 500 тысяч зрителей.

В этом году председателем жюри основного конкурса Golden Goblet Awards назначен известный итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса», режиссер таких фильмов, как «Новый кинотеатр Парадизо» и «Малена».

За призы основного конкурса Golden Goblet Awards также поборются картины из Чили, Бразилии, Китая, Польши, Германии, Японии, Португалии.