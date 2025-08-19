11:59
Общество

Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»

Фото «Кыргызфильма». Кадр из фильма «Кара Кызыл Сары»

Фильм «Кара Кызыл Сары» представит Кыргызстан на «Неделе выдающихся фильмов стран ШОС» в Китае. Об этом сообщила кинопродюсер Алтынай Койчуманова.

После победы на 27-м Шанхайском международном кинофестивале, где фильм «Кара Кызыл Сары» Актана Арыма Кубата завоевал «Золотой кубок», картина продолжает международное шествие. 21-25 августа 2025 года ее представят в программе «Неделя выдающихся фильмов стран ШОС» в Циндао (Китай).

Мероприятие проводит центральное телевидение Китая (CMG) при поддержке киноуправления КНР, правительства провинции Шаньдун и мэрии Циндао. В течение двух недель в Циндао состоятся показы более 30 выдающихся фильмов из стран ШОС, круглые столы, живые дискуссии с кинематографистами и глобальная промокампания, призванная укрепить культурные связи между странами.

О фильме «Кара Кызыл Сары»

Лента создана Национальной киностудией «Кыргызфильм» имени Т. Океева по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области. В центре истории — судьба ковровщицы Турдугул, которая через искусство ткачества традиционных ковров отражает жизнь и судьбу семьи, для которой создает ковер. Фильм затрагивает темы любви, семейной ответственности, миграции и жизни в приграничных районах Кыргызстана.
