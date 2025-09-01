16:43
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»

Фото 24.kg

В Бишкеке состоялась премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары», на которой побывал журналистка 24.kg.

Показ прошел в кинотеатре «Ала-Тоо». Возле входа гостей встречал сам Актан Арым Кубат. Все желающие могли подойти и сфотографироваться с легендой кыргызского кинематографа.

Перед началом премьеры организаторы показали видео и фото со съемок. Все кадры были такими яркими и динамичными, зрителю невольно казалось, что и он сам присутствовал на съемках, настолько чувствовалась атмосфера киноплощадки.

Картина рассказывает историю ткачихи Турдугуль из Баткена, которая единственная в деревне умеет делать ковры. Жители просят ее об услугах по разным событиям: к похоронам, на свадьбу или просто на удачу. Фильм повествует не только об уникальном ремесле, но и о разных судьбах человека, о выборе и любви. Актану Арыму Кубату удалось совместить в одной киноленте уникальное мастерство, сказочную природу Кыргызстана и жизни людей.

Читайте по теме
Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля

В конце просмотра было много смешанных чувств, но пришло и понимание, почему данная картина взяла «Золотой кубок» на кинофестивале в Шанхае. Так тонко передать историю людей, прокатить зрителя на аттракционе эмоций с вопросом «Кто прав?» и вызвать глубокое сопереживание главной героине подвластно только Актану Арыму Кубату.

Уникальностью фильма стала работа оператора Таланта Акынбекова, который продемонстрировал воды реки Кок-Суу, необъятные горы, песчаный перевал и старинные дома в селах Баткена. «Кара Кызыл Сары» — одна из немногих картин, которая не поскупилась хронометражем, чтобы показать зрителю настоящую гордость кыргызского народа.

«Я провалилась в фильм с первого кадра и считаю его самым выдающимся за последнее время. Это, безусловно, успех. Я получила эстетическое, эмоциональное и духовное наслаждение. В этой киноленте мне хватило абсолютно всего, и не надо ничего придумывать. Все очень тонко и красиво. Поражают и затрагивают до глубины души метафоры чувств и движений. Это та глубинная простота, которая присутствует в нашей жизни, и очень хочется, чтобы ее было больше», — передала слова кинорежиссера и журналиста Венеры Джаманкуловой член Союза кинематографистов КР Елена Баялинова.

Фильм доступен к просмотру с 4 сентября в кинотеатрах Бишкека, а 9 сентября в 18.30 в кинотеатре «Дордой Плаза» состоится показ с обсуждением, где каждый зритель сможет поделиться своими впечатлениями с другими любителями кино.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341743/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Один из фигурантов кемпир-абадского дела сыграл Чокана Валиханова в фильме
Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове
Память, ожившая под солнцем Кыргызстана: как снимают фильм о подвиге героя Ржева
В Кыргызстане сняли фильм о работе спецслужб
Между тенью и светом: философия кинематографа Актана Арыма Кубата
Актана Арым Кубата кабмин поздравил с победой фильма на Шанхайском кинофестивале
Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля
Автор популярного YouTube-канала «Редакция» снял фильм о Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В&nbsp;Бишкеке открыли новую дорогу от&nbsp;Жукеева-Пудовкина до&nbsp;Молдобасанова В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Бизнес
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
1 сентября, понедельник
16:31
Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане...
16:22
Лидер КНР на саммите ШОС призвал РФ, Индию и другие страны бросить вызов Западу
16:11
В Иссык-Кульской области красивую природу портит дым асфальтового завода
16:01
В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»
15:45
Аркадий Дубнов рассказал, почему Владимир Путин отстранил от дел Дмитрия Козака