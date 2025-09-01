В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»

В Бишкеке состоялась премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары», на которой побывал журналистка 24.kg.

Показ прошел в кинотеатре «Ала-Тоо». Возле входа гостей встречал сам Актан Арым Кубат. Все желающие могли подойти и сфотографироваться с легендой кыргызского кинематографа.

Перед началом премьеры организаторы показали видео и фото со съемок. Все кадры были такими яркими и динамичными, зрителю невольно казалось, что и он сам присутствовал на съемках, настолько чувствовалась атмосфера киноплощадки.

Картина рассказывает историю ткачихи Турдугуль из Баткена, которая единственная в деревне умеет делать ковры. Жители просят ее об услугах по разным событиям: к похоронам, на свадьбу или просто на удачу. Фильм повествует не только об уникальном ремесле, но и о разных судьбах человека, о выборе и любви. Актану Арыму Кубату удалось совместить в одной киноленте уникальное мастерство, сказочную природу Кыргызстана и жизни людей.









Читайте по теме Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля

В конце просмотра было много смешанных чувств, но пришло и понимание, почему данная картина взяла «Золотой кубок» на кинофестивале в Шанхае. Так тонко передать историю людей, прокатить зрителя на аттракционе эмоций с вопросом «Кто прав?» и вызвать глубокое сопереживание главной героине подвластно только Актану Арыму Кубату.

Уникальностью фильма стала работа оператора Таланта Акынбекова, который продемонстрировал воды реки Кок-Суу, необъятные горы, песчаный перевал и старинные дома в селах Баткена. «Кара Кызыл Сары» — одна из немногих картин, которая не поскупилась хронометражем, чтобы показать зрителю настоящую гордость кыргызского народа.

«Я провалилась в фильм с первого кадра и считаю его самым выдающимся за последнее время. Это, безусловно, успех. Я получила эстетическое, эмоциональное и духовное наслаждение. В этой киноленте мне хватило абсолютно всего, и не надо ничего придумывать. Все очень тонко и красиво. Поражают и затрагивают до глубины души метафоры чувств и движений. Это та глубинная простота, которая присутствует в нашей жизни, и очень хочется, чтобы ее было больше», — передала слова кинорежиссера и журналиста Венеры Джаманкуловой член Союза кинематографистов КР Елена Баялинова.

Фильм доступен к просмотру с 4 сентября в кинотеатрах Бишкека, а 9 сентября в 18.30 в кинотеатре «Дордой Плаза» состоится показ с обсуждением, где каждый зритель сможет поделиться своими впечатлениями с другими любителями кино.