Государству возвращен имущественный комплекс «Агроснабтехсервис» в Баткене

В счет государства возвращен имущественный комплекс «Агроснабтехсервис» в городе Баткене. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Объект с земельным участком площадью 2,26 гектара ранее был выведен в частную собственность с нарушениями законодательства. Следствием было установлено, что имущество незаконно оформлено в пользу ЗАО «Базар Башы».

После проверки в рамках зарегистрированных материалов в журнале учета информации руководство ЗАО признало незаконность своих действий. Протокольным решением акционеров имущественный комплекс вместе с землей был добровольно передан государству. В настоящее время объект находится на государственном балансе.